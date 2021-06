Antes de ser presidente do FC Porto, Villas-Boas quer levar uma seleção a um Mundial

Uma meta em concreto que define é treinar uma seleção numa fase final de um Mundial. "Estou no futebol desde os 18 anos [tem 43]. Sou treinador há 11 anos. Tenho mais quatro pela frente. Tenho a ambição de um dia ser presidente do Porto (...) Quero treinar uma seleção e, provalvemente, terminar com a participação num Campeonato do Mundo", diz.

André Villas-Boas reforça, numa entrevista à "The Athletic", que vai treinar mais quatro anos e que um dos seus objetivos de vida é ser presidente do FC Porto. O técnico português revela, no entanto, as metas que tem para atingir nas quatro temporadas que tem pela frente. Ainda não desistiu de treinar no Japão, o Boca Juniors seria uma tentação, o Brasil já foi possibilidade, mas agora está na prateleira.

Olhando para a validade que impõe à sua carreira, Villas-Boas teria de tentar agarrar uma oportunidade em 2022, no Qatar. A não ser que reconsidera o prazo para terminar o seu percurso como treinador e aposte em levar um país ao Mundial 2026, que será organizado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México.

"Sempre senti um selecionador desmonta a parte do futebol como negócio. O que resta é essência do jogador e do futebol. Claro que o futebol entre seleções não é o espetáculo mais bonito, porque não há tempo para preparar as equipas (...) Mas recebemos os jogadores num momento em que eles amam mais o jogo. Estão a jogar pelo seu país, por amor. Não há preocupações com renovações de contrato, bónus, ou coisas do género. Recebemos os jogadores com paixão e eu quero sentir isso. Quero treinar jogadores com esse espírito. É isso que procuro", revela.

Se alcançar esse objetivo, e depois disso, poderá então entrar na corrida pela presidência do FC Porto. Nesta entrevista, Villas-Boas recupera o sentimento que nutre pelo clube e sublinha que as conquistas que alcançou no Porto serão "sempre as mais importantes". "Sou sócio do Porto desde sempre. Quando fizer 50 anos, serei sócio há 50 anos".