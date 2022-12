Golo de Richarlison eleito o melhor do Mundial

O golo de Richarlison, avançado do Brasil, frente à Sérvia, foi eleito o melhor do Mundial 2022, no Qatar.

Com o resultado em 1-0 para a seleção canarinha, aos 72 minutos de jogo, Richarlison recebeu um cruzamento da esquerda de Vinícius Jr e colocou a bola no ângulo com um remate acrobático que a FIFA descreve como pontapé de bicicleta.

Richarlison superou a concorrência dos restantes nomeados e de outro golo seu, frente à Coreia do Sul, nos oitavos de final.

Enzo Fernández (Argentina 2-0 México), Al-Dawsari (Arábia Saudita 2-1 Argentina), Gakpo (Países Baixos 1-1 Equador), Aboubakar (Camarões 3-3 Sérvia), Luís Chávez (México 2-1 Arábia Saudita), Neymar (Brasil 1-1 Croácia), Paik Seung-Ho (Brasil 4-1 Coreia do Sul) e Kylian Mbappé (França 3-1 Polónia) eram os restantes nomeados.