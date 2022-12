"Voltaremos". Mbappé não apresenta rendição, depois da derrota com a Argentina

O futebolista francês Kylian Mbappé reagiu, esta segunda-feira, à derrota na final do Mundial 2022 frente à Argentina, com uma mensagem curta e direta, no Instagram. "Voltaremos", escreveu Mbappé. Uma publicação com uma foto na qual, de semblante carregado, segura o troféu de melhor marcador da competição.

É a primeira reação nas redes sociais do jovem avançado francês, que no domingo resgatou duas vezes a França na final, com dois golos sobre o final dos 90 minutos regulamentares (80 e 81), e outro com o fim do prolongamento à vista (118), que levou o jogo para o desempate por penáltis, no qual a Argentina se impôs (4-2).

Aos 23 anos, Mbappé saiu do Mundial como melhor marcador da competição, com oito golos, mais um do que Lionel Messi, seu colega de equipa no Paris Saint-Germain, que se sagrou campeão e foi eleito o melhor jogador da competição.