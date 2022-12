Messi. “Sonho de menino” mas porta da seleção continua aberta

Lionel Messi, está feliz por, finalmente, ter conquistado o Mundial de futebol pela Argentina.

“Queria acabar a minha carreira com um Mundial. Digo acabar porque faltam, certamente, poucos anos. É uma loucura, não posso pedir mais nada depois disto. Sabia que Deus ia dar-me um Mundial, tinha a certeza”, referiu.

O capitão da seleção das pampas admite continuar com a seleção mais algum tempo: “Amo o futebol, amo o que faço e, como é óbvio, quero experienciar mais alguns jogos com a sensação de ser campeão do mundo”.

Messi reconhece, o Mundial “era o meu sonho de menino”. “Tive muitas conquistas ao longo da minha carreira, mas esta conquista vai para lá. Agora é hora de desfrutar”.

O atual jogador do PSG, considerado o melhor atleta a jogar no Qatar 2022, insiste que este foi o seu último Mundial.

Dentro das quatro linhas, a Argentina derrotou a França na final do Mundial, por 4-2, nas grandes penalidades, após um eletrizante 3-3 no tempo regulamentar.