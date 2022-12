Messi, o mago consagrado. Os recordes que Lionel bateu na final do Qatar

Terminou o Mundial do Qatar de 2022 com a Argentina a sagrar-se campeã do mundo pela terceira vez na história. E há um astro do futebol, que no Qatar subiu mais um degrau no Olímpo em que já residia: chama-se Lionel Messi.

E nesta final com a França, vencida nas grandes penalidades (4-2), o número 10 da alvi-celeste alcançou não só o tão desejado título mundial que perseguiu durante toda a carreira, e que tão perto esteve de ganhar em 2014, quando os sul-americanos perderam na final com a Alemanha, como bateu um conjunto de recordes pessoais.

O jornal argentino Olé escreve que, no Qatar, aos 35 anos, Messi tornou-se no maior goleador argentino em campeonatos do mundo, com 13 golos. Superou o até agora líder da lista, o lendário Gabriel Batistuta. O avançado que fez carreira na Fiorentina fez 10 golos em fases mundiais do mundial.

Messi, que já anunciou que este seria o último Mundial da carreira, participou em cinco campeonatos: Alemanha, em 2006, África do Sul, em 2010, Brasil, em 2014, Rússia, em 2018, e Qatar, em 2022.

No torneio que se disputou no Médio Oriente, "A Pulga", alcunha pela qual é conhecido, superou o italiano Paolo Maldini como o jogador com mais minutos em fases finais em campeontaos do Mundo. O transalpino e icónico capitão do AC Milan tinha 2217 minutos, e Messi é o detentor do novo máximo com 2314 minutos.

Messi também iguala o alemão Miroslav Klose, como o jogador com mais vitórias. São 17 nos cinco mundiais.

Tornou-se ainda no primeiro a marcar em todos os jogos a eliminar. ou seja desde os oitavos de final até à final num torneio. Austrália, Países Baixos, Croácia e França foram vítimas do genial jogador.

Sem supresa, Messi foi considerado também o melhor jogador deste mundial que se disputou no emirado.