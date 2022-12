Enzo Fernandez: "Deus deu-me um dom. Ganhar um mundial não tem preço"

Enzo Fernandez, jogador do Benfica, e uma das estrelas da seleção campeã do mundo, não cabia em si de contente depois de tocar o céu e juntar ao título mundial ao de melhor jogador jovem do torneio. "Nasci para jogar assim. Deus deu-me um dom e graças a Ele estou aqui. Ganhar um Campeonato do Mundo não tem preço. Não há nada maior do que isso. Nunca se vai esquecer". O ex-River Plate dedicou algumas palavras ao companheiro Leo Messi: "Merece mais do que ninguém, ele é meu ídolo. Aconteceu tudo tão rápido que estou a ter dificuldade em desfrutar. Estou a realizar o sonho de ganhar o Mundial aos 21 anos". O avançado Paolo Dybala que também marcou um penálti disse no final da partida: "Não foi fácil, mas tivemos que ser frios. Quero agradecer a todos os argentinos por este mês. O apoio foi incondicional e agora é hora de comemorarmos juntos."

O selecionador Lionel Scaloni sentia uma satisfação suprema: "Estou orgulhoso. Estou menos animado do que nos outros dias, mas hoje estou livre. Esta equipa só me orgulha, é tudo deles." E acrescentou: "Quero dizer às pessoas para aproveitarem porque este é um momento histórico". Já o médio Paredes afirmou que "foi muito importante que as pessoas quechegam de novo entrem bem. Tenho orgulho e espero que continuem a crescer. Foi um processo muito longo, ao longo de quatro anos e meio. Com gente nova e gente que ficou para trás". Por seu lado, Rodrigo DePaul depois de dizer não conseguir encontrar palavras, declarou: "Nascemos para sofrer. Quem é argentino sabe disso, mas a cada situação tornamo-nos mais fortes, crescemos... Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida." "Esta é a chave para a eternidade. Seremos eternos porque o fizemos. Hoje, a bandeira está no topo do mundo para estes 26 que deixaram suas vidas. Vencemos com justiça."