Deschamps. “Jogadores importantes com menos energia"

O selecionador francês, Didier Deschamps, felicitou a Argentina pelo título mundial, mas lamentou que a França tenha demorado tanto tempo a entrar no jogo.

“Durante 60 e muitos minutos, não houve jogo. O adversário mostrou muita qualidade, agressividade, estivemos menos bem, por motivos diversos. Apesar de tudo, voltamos do nada revertendo uma situação muito comprometedora, isso é o que nos dá ainda mais pena. Temos uma bola de Mundial no último minuto. Se depois de estar a perder por 2-0 perdêssemos por 3-0, não teríamos os mesmos arrependimentos”, disse Didier Deschamps.

O técnico gaulês aproveitou para dar “os parabéns a esta equipa argentina, que mostrou qualidade, agressividade, até astúcia”.

Sobre a exibição francesa na final do Mundial, Deschamps considera que houve “vários motivos que nos levaram a estar menos bem, com menos energia em vários jogadores importantes. Apesar de tudo, com a entrada de jogadores jovens, certamente com menos experiência, mas com frescura e qualidade, fizemos o que era preciso para nos darmos ao direito de sonhar”.

Vários jogadores franceses foram afetados por um vírus nos últimos dias antes da partida decisiva.

Deschamps não garantiu que vá continuar como selecionador.

Dentro das quatro linhas, a Argentina derrotou a França na final do Mundial, por 4-2, nas grandes penalidades, após um eletrizante 3-3 no tempo regulamentar.