Scaloni. “França não é só Mbappé”

O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, diz que a França não é só Mbappé, mas garante que vai para a final do Mundial para continuar a dar alegrias ao povo argentino.

"A França não é só Mbappé. É uma seleção com bons jogadores, que o fazem ser ainda melhor. É jovem e continuará a melhorar, sem dúvidas", referiu.

Scaloni analisa o adversário: "Sabemos como atacá-los, os pontos fortes que têm e daremos luta contra isso. Vamos tentar não chegar aos penáltis, mas se chegar, vamos escolher os melhores. A França tem variantes em todos os sectores do campo: pode jogar com a bola porque tem jogadores com bons pés, mas também pode jogar em contra-ataque, onde é letal. Em alguns momentos convém-lhes que sejamos nós a ter a bola”.

O técnico argentino aproveitou para elogiar os seus jogadores.

“Estou orgulhoso e muito entusiasmado pelo momento que estamos a viver. Estamos à porta de uma final do Mundial, mas o importante foi o caminho, tê-lo partilhado com o grande plantel que temos e, para mais, com a minha família. Estou convencido de quando desfrutas as coisas têm um sabor diferente".

Quanto à equipa titular, Scaloni não dá certezas, mas deixa entender que não fará alterações no onze habitual. “Não creio que mudemos a forma de jogar, seja como for. A forma que escolhermos jogar amanhã será aquela que vemos como mais capaz de causa problemas ao adversário".

A final do Mundial 2022 coloca frente a frente Argentina e França, este domingo, a partir das 15h00. O jogo terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.