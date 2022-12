Regragui. “Voltaremos mais fortes”

O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, manifesta orgulho nos seus jogadores e promete: “Voltaremos mais fortes”.

Marrocos perdeu 2-1 contra a Croácia na partida que definiu a medalha de bronze do Mundial do Qatar.

Walid Regragui considera que esta foi “uma derrota amarga, mas, creio, merecida. Vimos um campo uma equipa que não desistiu. Vamos lembrar-nos de muitos jogos, e voltaremos mais fortes”.

O técnico não tem dúvidas: “Unimos o nosso país durante um mês, todos ficaram orgulhosos”.

Regragui alerta, no entanto, para um ponto importante: “Agora já não há ‘efeito surpresa’, já estão prevenidos para a nossa valia. No balanço final, devemos estar muito orgulhosos por conseguirmos figurar entre as quatro melhores seleções do Mundo”.

De recordar que foi Marrocos que eliminou Portugal nos quartos de final do Mundial.

A final da prova decorre este domingo entre Argentina e França. A partida terá acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.