Enzo e Otamendi podem ser os primeiros jogadores em Portugal a conquistar o Mundial

Foi preciso esperar 16 anos para voltar a ver jogadores "portugueses" na final de um Campeonato do Mundo - e foram logo três. No Brasil 2014, Ezequiel Garay e Enzo Pérez , do Benfica, e Marcos Rojo , do Sporting, foram titulares na derrota da Argentina perante a Alemanha, por 1-0.

Otamendi e Enzo repetem, no Qatar, os feitos de outros quatro jogadores, dois deles do Benfica, um do FC Porto e outro do Sporting.

Os dois jogadores do Benfica, que têm sido titulares, vão disputar a final do Mundial 2022 pela Argentina. Falta apurar o rival: a campeã França ou Marrocos, primeira equipa africana da história nas meias-finais.

Houve vários em Portugal antes e depois



Terminava em 2014 a história dos finalistas a atuar em Portugal.

Houve vários que se mudaram para Portugal depois de uma final de um Campeonato do Mundo. Por exemplo, e já no século 20, o francês Adil Rami (2018) no Boavista; o brasileiro Anderson Polga (2002), o primeiro campeão do mundo do futebol português, e os holandeses Khalid Boulahrouz e Stijn Schaars (2010), no Sporting; o espanhol Joan Capdevilla (2010) e o alemão Julian Draxler (2014) no Benfica; ou o mais conhecido de todos, o espanhol Iker Casillas (2010) no FC Porto.

Jogadores como Ángel Di María, David Luiz, Branco e outros estiveram no futebol nacional antes, até, de participarem em finais de Mundiais.

No Mundial do Qatar, Otamendi e Enzo podem ser os primeiros a sagrar-se campeões do mundo enquanto representam um clube português.

A final está marcada para domingo, às 15h00, no Estádio Lusail.