Campeã em título e equipa sensação disputam segunda vaga na final do Mundial

A campeã França e a surpresa Marrocos disputam, esta quarta-feira, a segunda vaga na final do Mundial 2022, em que já está a Argentina.

A França, que depois do êxito em 1998, em casa, voltou a vencer em 2018. A equipa de Didier Deschamps, que se manteve no cargo desde então, tem a motivação de lutar pelo terceiro título, o segundo consecutivo.

O penúltimo obstáculo dos campeões em título é a equipa sensação da competição, que já fez história, ao tornar-se a primeira seleção africana da história numa meia-finai de um Campeonato do Mundo.

A presença de Marrocos nas meias-finais, garantida à custa de Portugal, que derrotou por 1-0 nos "quartos", é o maior feito do futebol africano e um marco no mundo árabe. Walid Regragui é o arquiteto do conto de fadas dos marroquinos, que também já despacharam Bélgica a Espanha.

Em cinco jogos, Marrocos sofreu somente um golo, marcado na própria baliza, pelo defesa Nayef Aguerd na vitória, por 2-1, sobre o Canadá.



A França, que alberga no país uma imensa comunidade marroquina, chegou às "meias" ao derrotar outro grande candidato ao título, a Inglaterra, que foi vice-campeão europeia em 2021, no Euro 2020.

Meia-final marcada para as 19h00, no Estádio Al Bayt. Quem vencer defrontará a Argentina, na final de domingo, às 15h00, em Lusail.