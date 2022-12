Adeptos franceses e marroquinos envolvidos em confrontos em França e na Bélgica

A Praça Bellecour, no centro de Lyon, foi palco de confrontos esta noite, após a vitória da França sobre Marrocos na segunda meia-final do Campeonato do Mundo de futebol.

Segundo avança o jornal Le Monde, um grupo de indivíduos encapuzados espalhou o pânico no local, o que obrigou a polícia a dispersar a multidão com gás lacrimogéneo.

Também em Montpellier, no sul de França, adeptos das duas seleções envolveram-se em confrontos. Vários petardos foram arremessados contra a polícia.