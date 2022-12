Messi. “Falta-nos um jogo”

O capitão da Argentina, Lionel Messi, estava feliz e emocionado com triunfo sobre a Croácia, que colocou a seleção das pampas na final do Mundial do Qatar.

“Estou muito emocionado por ver tudo isto. Era o que queríamos. As pessoas e a família durante todo o Mundial, foi algo incrível o que vivemos e falta-nos um jogo, que era o que queríamos”, referiu.

Desvalorizando o facto de se ter tornado o jogador com mais jogos em fases finais de Mundiais e de ser, a partir de agora, o melhor marcador de sempre da Argentina, Messi não deixa dúvidas: “Estou a desfrutar muitíssimo de tudo isto, deste Mundial”.

A Argentina entrou no Qatar com uma derrota: “Pedimos às pessoas que confiassem, sabíamos o que somos. Este grupo é uma loucura. É mais uma final na qual a Argentina está, agora cabe-nos desfrutar de tudo”.

A Argentina derrotou a Croácia, por 3-0, na meia-final do Mundial 2022, com um golo de Messi e dois de Julian Alvarez.

No jogo decisivo, no próximo domingo, a seleção das pampas vai defrontar França ou Marrocos.