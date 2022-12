O médio Enzo Fernandez está orgulhoso com a chegada da Argentina à final do Mundial do Qatar.

O jogador do Benfica deixou mensagem nas redes sociais.

"Finalistas. Que sonho, que orgulho imenso e felicidade de fazer parte deste grupo e de ser argentino. VAMOS ARGENTINA", escreveu.

A Argentina derrotou a Croácia, por 3-0, e está na final do Mundial.