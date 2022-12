Croácia e Argentina disputam primeira vaga na final do Mundial 2022

Argentina e Croácia disputam, esta terça-feira, a partir das 19h00, em Lusail, a primeira vaga na final do Mundial 2022.

No seu último Campeonato do Mundo, Lionel Messi, que perdeu a final do Brasil 2014, no prolongamento com a Alemanha, conta com a ajuda dos benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández, entre outros, para tentar entrar para a história da Argentina, que procura o seu terceiro título de campeã do mundo: venceu em casa, em 1978, e no México, em 1986.

Do outro lado, o igualmente veterano Luka Modric sonha com um título inédito para a Croácia, atual vice-campeã do mundo, depois de ter perdido a final do Rússia 2018 para a França, por 4-2.

Depois do escândalo da derrota na estreia, por 2-1 ante a Arábia Saudita, a Argentina corrigiu a trajetória e apurou-se para a fase a eliminar após vencer o México e a Polónia, ambos por 2-0. Derrotou a Austrália (2-1) nos "oitavos" e os Países Baixos nos "quartos". Com os neerlandeses foi só no desempate por penáltis, depois de a "albiceleste" ter desperdiçado, nos últimos minutos, uma vantagem de dois golos (de 2-0 passou para 2-2).

O percurso da Croácia foi mais longo. Empatou sem golos com Marrocos e Bélgica, mas valeu-lhe os 4-1 impostos ao Canadá para ultrapassar a fase de grupos. Foi nos penáltis que os balcânicos eliminaram o Japão nos oitavos de final (1-1) e o favorito Brasil (1-1) nos "quartos".

Messi e Modric são os capitães das respetivas equipas. A título de curiosidade, além de um duelo Argentina-Croácia e Europa-América do Sul, as duas grandes potências do futebol e únicos continentes com campeões do mundo, é também quase um confronto Barcelona-Real Madrid, dado que o argentino é um símbolo do clube catalão (apesar de hoje em dia representar o PSG) e o croata dos madrilenos.

Quem vencer, entre Argentina e Croácia, garantirá um lugar na final de domingo e ficará à espera de França, vigente campeã, ou Marrocos, primeira seleção africana da história a chegar a esta fase de um Mundial, que se defrontam na outra meia-final, na quarta-feira.