Rabah Madjer aconselha Cristiano Ronaldo a retirar-se da seleção nacional, depois da eliminação de Portugal do Mundial 2022.

Em entrevista à Renascença, o antigo internacional argelino e estrela do FC Porto pede respeito ao capitão da seleção, porém, assume que chegou a hora de CR7 colocar um ponto final na carreira internacional.

"Eu penso que o Ronaldo precisa de respeito. Ele deu muito a Portugal. Se eu tenho um conselho para dar ao Ronaldo é parar depois do Mundial. Parar a sua carreira internacional. O futebol é ingrato e dura será a queda. O Ronaldo é e continuará a ser uma lenda", enaltece o antigo jogador.

Cristiano Ronaldo marcou um golo no Qatar e ficou a um de igualar Eusébio como melhor marcador português em Mundiais (nove).

Foi uma participação envolta em polémicas, desde o insulto a Fernando Santos quando foi substituído frente à Coreia do Sul - o selecionador admitiu, dias depois, que não tinha gostado "mesmo nada" da atitude do capitão - à relegação para o banco de suplentes no jogo seguinte, diante da Suíça, nos oitavos de final, em que o seu substituto, Gonçalo Ramos, apontou um "hat-trick". O último grande episódio foi a notícia de que Ronaldo teria ameaçado sair da seleção ao saber que seria suplente com a Suíça - desmentido pela FPF, por Fernando Santos e pelo próprio.

Cristiano Ronaldo pode, assim, despedir-se da carreira internacional como mais internacional de sempre por Portugal (196), jogador com mais internacionalizações do mundo (a par com Bader Al-Mutawa, do Kuwait) e mais golos da história por seleções masculinas (118), melhor marcador dos Europeus (14), o único homem a marcar em cinco Mundiais consecutivos, e melhor marcador de todos os tempos em competições oficiais - total de clubes e seleção -, com 819 golos (em 1147 jogos).

Conquistou o Europeu em 2016 e a Liga das Nações em 2019.

Qatar "é uma descoberta" para quem visita

Madjer, que terminou a carreira do jogador no Qatar SC, conhece o anfitrião do Campeonato do Mundo "há muitos anos". O antigo avançado, hoje com 63 anos, destaca o crescimento do país nas últimas décadas:

"Há 25 anos, o Qatar não estava aqui. O país já trabalhou muito, o desenvolvimento do país é espetacular. Agora o país está muito desenvolvido, também pela preparação do Mundial: estádios, autoestradas, metro, centros comerciais para os adeptos das equipas, tudo está pronto para que a gente que chega ao Qatar seja feliz."

Madjer salienta que para quem chega pela primeira vez ao Qatar, para disputar o Mundial, o desenvolvimento do país "é uma descoberta".

"Não para mim, que conheço o Qatar, mas toda a gente que chega aqui é uma descoberta. Este mundial vai ficar na história", salienta.