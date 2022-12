Eliminação do Mundial é "experiência com impacto emocional pesado, mas erros são aprendizagens”

Marina Santos, psicóloga clínica e membro da direção da Sociedade Portuguesa de Psicologia no Desporto, destaca a importância de olhar para os insucessos no campeonato do Mundo como “parte do caminho” de uma carreira. Os jogadores, que agora regressam aos clubes, devem “ver o lado positivo de tirar o maior partido”.

“Erros são aprendizagens. Os momentos menos bons fazem parte do processo de uma carreira, é com eles que crescemos e evoluímos. Foi uma experiência com um impacto emocionalmente pesado, mas têm de perceber que, num caminho, temos altos e baixos”, explica, em Bola Branca.

Segundo a psicóloga, o “apoio familiar” será um pilar importante para os atletas portugueses que estiveram no Qatar, ao serviço da seleção nacional.

“É um suporte essencial para os jogadores, até para a mudança de 'mindset'. Ter um tempo de pausa, estar com os seus, para conseguirem estar novamente na sua melhor performance”, destaca, em entrevista à Renascença.

Em alguns casos, o próprio clube pode ajudar a regressar ao melhor nível. Marina Santos sublinha que, para isso, é imperativo que se conheça bem o jogador: “Tem de conhecê-lo enquanto atleta e enquanto ser humano e, havendo necessidade, o clube e a equipa técnica devem delinear uma intervenção especifica”.