Diogo Costa: "Erros ninguém quer cometer, são aprendizagem"

Diogo Costa assume e lamenta o erro na eliminação de Portugal, frente a Marrocos, e agradece o apoio dos adeptos durante o Mundial 2022.

Em publicação no Instagram, o guarda-redes do FC Porto, de 22 anos, assume que cair nos quartos de final é uma desilusão e não se esquiva ao erro que custou o golo que ditou o adeus ao Campeonato do Mundo.

"Não era o desfecho que queríamos, tínhamos a ambição de ganhar o mundial, não conseguimos… mas com a certeza que demos tudo em campo. Erros ninguém os quer cometer, quando acontecem servem de aprendizagem e crescimento diário. Um obrigado a todos os portugueses", escreve o jovem internacional português.

Diogo Costa ganhou a titularidade a Rui Patrício no Mundial 2022. Fez várias defesas decisivas, no entanto, errou no golo de Marrocos, na derrota, por 1-0, que selou o destino da seleção nacional no Qatar.