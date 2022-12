A seleção nacional de futebol já aterrou em Lisboa. O grupo de jogadores e staff chegou do Qatar depois de Portugal ter sido eliminado por Marrocos.

Dos 26 jogadores do plantel de Fernando Santos, apenas 14 regressaram a Portugal. Os outros foram autorizados a manter-se com as famílias.

À espera do grupo estavam algumas dezenas de adeptos.

Portugal perdeu 1-0 com Marrocos e ficou fora do Mundial do Qatar nos quartos de final.

[em atualização]