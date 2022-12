Cristiano Ronaldo. “Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro”

O capitão Cristiano Ronaldo reagiu à eliminação de Portugal do Mundial do Qatar garantindo que lutou muito pelo “maior e mais ambicioso sonho da carreira” [ser campeão do Mundo] e que “jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país”. A fechar, fica mensagem enigmática.

“Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho”, escreve CR7 nas redes sociais.

“Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho”, acrescenta o avançado.

O internacional luso não deixa dúvidas: “Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objetivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país”.

A fechar, Cristiano Ronaldo deixa mensagem enigmática: “O sonho foi bonito enquanto durou. Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões”