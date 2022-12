Walid Regragui. Marrocos “escreve História por África”

O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, está “muito orgulhoso” com a vitória sobre Portugal no Mundial do Qatar.

“Depois da Espanha, conseguimos, também, prevalecer ante uma grande equipa de Portugal. Demos o máximo, temos ainda alguns jogadores tocados, mas os que jogatam bateram-se até à exaustão”, disse Regragui, em declarações à TF1.

O técnico lembra o que disse aos seus jogadores antes da partida contra a equipa das quinas: “Antes do jogo, disse aos ‘rapazes’ que era preciso escrever História por África. Estou muito, muito orgulhoso deles”.

Marrocos derrotou Portugal, por 1-0, e é a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um Mundial.