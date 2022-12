Vários jogadores autorizados a ficar com famílias no Qatar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirma que os jogadores Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot "foram autorizados a juntar-se as suas famílias presentes no Qatar e não vão regressar a Portugal no avião que transporta a comitiva nacional".

A restante comitiva regressa este domingo a Portugal, ao aeroporto de Lisboa, e chega por aterra por volta das 17h00.

[em atualização]