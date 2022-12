Southgate. “Jogadores que não podiam ter dado mais”

O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, elogiou os seus jogadores, apesar da derrota contra a França no Mundial do Qatar.

"O rendimento esteve à altura das expectativas. No final, os golos são decisivos. Disse aos jogadores que não podiam ter dado mais. Lances em ambos os lados do campo decidiram o jogo. Estou orgulhoso da forma como estiveram neste torneio", referiu Southgate.

O técnico inglês deu os “parabéns à França”, após o triunfo 2-1 nos quartos de final do torneio, e defendeu o avançado Harry Kane, que desperdiçou um penálti, que daria o empate a poucos minutos do final da partida.

"Para mim, ganhamos e perdemos como uma equipa. Sofremos dois golos e falhámos oportunidades. Harry tem sido incrível para nós. Muito confiável. Não estaríamos aqui se não fosse pelos golos que ele marcou", garantiu.

Gareth Southgate vai agora “avaliar a situação” e refletir sobre a sua continuidade à frente da seleção inglesa.

A França segue para as meias-finais no Qatar e vai agora defrontar a surpresa Marrocos, que eliminou Portugal nos quartos de final do Mundial.