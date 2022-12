Portugal regressa a Lisboa este domingo

A seleção portuguesa chega a Portugal, ao aeroporto de Lisboa, este domingo pouco depois das 17h00.

A equipa das quinas perdeu com Marrocos (1-0) e foi eliminada do Mundial do Qatar nos quartos de final da prova.

Os comandados de Fernando Santos estiveram 22 dias fora do país e deixam o Qatar às 12 horas locais.

Portugal venceu o Gana e o Uruguai na fase de grupos, antes de perder com a Coreia do Sul. Depois nos oitavos, a equipa portuguesa goleou a Suíça por 6-1, antes de cair aos pés de Marrocos.