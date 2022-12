O defesa-central Pepe tem fratura no cúbito do braço esquerdo. A informação é confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol no site oficial.

O jogador do FC Porto lesionou-se durante o jogo da Seleção contra Marrocos, que Portugal perdeu por 1-0.

O internacional português fez exame após o encontro do Mundial 2022, numa unidade hospitalar de Doha, que confirmou a suspeita de fratura.

Não é ainda conhecido o tempo de paragem do atleta de 39 anos.