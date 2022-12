Marrocos-Portugal é um “jogo de alto risco”

“Como o estádio abre três horas antes do jogo estamos a aconselhar que cheguem o mais cedo possível, se possível façam deslocações em grupo e se vierem sozinhos é preferível usar táxi ou Uber para terem um ponto de entrada mais próximo do estádio.”

À Renascença , o superintendente João Ribeiro, que chefia a delegação policial portuguesa no Qatar, lembra que este estádio tem capacidade para 44 mil, espetadores e, neste momento, mais de 25 mil marroquinos têm bilhete para pode assistir ao jogo. Além disso, “as pontes aéreas, dos últimos dois dias, fizeram chegar muitos marroquinos e fora do estádio vão-se concentrar mais de 10 mil adeptos - é por esse facto que o jogo foi considerado de alto risco, até porque houve várias tentativas de marroquinos de entrarem nos jogos sem bilhetes”.

Às 15h00 arranca o Marrocos-Portugal, no Qatar. Em caso de vitória, Portugal defronta Inglaterra ou França nas meias-finais. É um jogo classificado de alto risco, dentro e fora das quatro linhas.

Fahd Moufi, jogador do Portimonense, está confiant(...)

A seleção nacional procura garantir uma vaga nas meias-finais de um Campeonato do Mundo 16 anos depois, tendo para isso de bater Marrocos nos quartos de final da competição, em Doha.

Depois de 1966 e 2006, Portugal assegurou, na terça-feira, o apuramento para os ‘quartos’ pela terceira vez na história, graças à goleada sobre a Suíça (6-1), sendo que nas duas ocasiões anteriores atingiu as meias-finais, a primeira das quais redundaria no melhor desempenho de sempre da equipa das ‘quinas’, um terceiro posto, em Inglaterra.

A formação comandada por Fernando Santos terá pela frente um adversário que defrontou nos Mundiais de 1986 e 2018, ambos na fase de grupos, e que nos oitavos de final se impôs surpreendentemente à Espanha, no desempate por grandes penalidades, após um ‘nulo’ (0-0) no final do prolongamento.

Perante os marroquinos, o técnico português não deverá mexer muito na ‘fórmula’ que permitiu a Portugal ‘atropelar’ a Suíça, relegando novamente Cristiano Ronaldo para o banco de suplentes e mantendo no ‘onze’ Gonçalo Ramos, autor de um ‘hat-trick’ diante dos helvéticos.

Portugal e Marrocos jogam a partir das 18h00 (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, num encontro que será dirigido pelo árbitro argentino Facundo Tello.