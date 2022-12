Jornalista norte-americano morre no Qatar

A federação dos EUA já lamentou a morte do repórter. A U.S. Soccer lembrou a sua paixão pela modalidade, que serve de inspiração a todos.

Um jornalista norte-americano morreu durante a cobertura do jogo Países Baixos-Argentina, nesta sexta-feira, no Qatar.

Num vídeo, partilhado nas redes sociais, Eric Wahl revela ser gay, sendo esse o motivo pelo qual o irmão se solidarizou com a comunidade LGBTQ+ ao usar uma camisola com um arco-íris, e conta que o jornalista terá sido alvo de ameaças de morte.

As circunstâncias da morte não são claras, mas o irmão de Wahl alega que o jornalista foi assassinado.

A 21 de novembro, o jornalista desportivo revelou ter sido detido pelas forças de segurança do Estádio Ahmad bin Ali, no Qatar, por usar uma camisola com um arco-íris. O incidente aconteceu antes da partida entre os EUA e o País de Gales.

O jornalista terá ficado sem telemóvel e continuou a recusar retirar a camisola, tendo sido detido e libertado cerca de meia hora depois.

A homossexualidade é proibida no Qatar.