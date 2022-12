Sterling em dúvida para o França-Inglaterra

Raheem Sterling está em dúvida para o encontro da Inglaterra frente à França, a contar para os quartos de final do Mundial 2022.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o selecionador inglês, Gareth Southgate, justificou a dúvida com as viagens a que o extremo do Chelsea foi obrigado, depois de a sua residência ter sido assaltada.

"Temos de avaliar bem a situação. Faltou a vários treinos e fez dois longos voos. Não é a preparação ideal para um jogo deste nível, mas tivemos de dar prioridade ao jogador", explicou o treinador.

Sterling viu-se obrigado a ir a casa, em Inglaterra, e a falhar o jogo dos oitavos de final, frente ao Senegal, depois de a sua casa ter sido assaltada com a família lá dentro, durante a noite do sábado passado.

O avançado, de 28 anos, regressou aos treinos esta sexta-feira, a tempo do Inglaterra-França, no entanto, a sua utilização é uma incógnita.

Inglaterra e França defrontam-se no sábado, às 19h00, no Estádio Al Bayt. Quem vencer defrontará Portugal ou Marrocos nas meias-finais.