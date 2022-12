Selecionador de Marrocos espera que Cristiano Ronaldo não seja titular

O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, considera que a missão da sua equipa ficará facilitada se Cristiano Ronaldo não for titular por Portugal, no sábado, nos quartos de final do Mundial 2022.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Regragui assume que Portugal é "uma das melhores seleções do mundo, com jogadores nos melhores clubes do mundo e um dos melhores jogadores da história".

"Têm muito bons jogadores, podiam fazer duas ou três equipas. Não sei se o Ronaldo vai jogar, mas espero que não. Ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos e ficaria muito feliz se ele não jogasse", diz.

"Queremos ser a pedra no sapato de Portugal"

Marrocos tem fraquezas, mas Portugal também as tem, avisa Regragui, embora "talvez tenha menos", uma vez que "é uma seleção que pode ganhar o Mundial". A ambição é "ser a pedra no sapato" português:

"Estamos nos quartos de final do Mundial e quanto mais avançamos mais dificuldades temos. Sabemos que não vai ser fácil, mas, como com Bélgica e Espanha, daremos o melhor para criar o efeito surpresa."

"Viemos aqui com uma missão a cumprir e o que é mais interessante é que ainda não viram Marrocos ao 100%. Não nos deixamos levar pela euforia. Os nossos jogadores estão com fome. Não estão satisfeitos com o que fizemos até aqui. Queremos fazer história", declara.

Jogo decidido nos detalhes. No final, aplausos

Walid Regragui assinala que a seleção portuguesa reconhece a qualidade da marroquina e que será um jogo "decidido nos detalhes".

"Se Portugal vencer, vamos aplaudi-los e deselhar-lhes boa sorte", completa o selecionador de Marrocos, que leva chá para o balneário.

Portugal e Marrocos lutam por um lugar nas meias-finais do Mundial no sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.