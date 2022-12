Rúben Dias apto. Seleção na máxima força na véspera do Portugal-Marrocos

Rúben Dias participou, esta sexta-feira, no último treino antes do Portugal-Marrocos, a contar para os quartos de final do Mundial 2022.

O central tinha falhado o treino da véspera - ficara no ginásio a fazer treino específico - e, apesar de a Federação ter garantido que não tinha problemas físicos, estava em dúvida para o jogo com Marrocos.

Esta sexta-feira, Rúben Dias apareceu no relvado com os restantes companheiros e sem aparentes limitações, conforme foi possível verificar nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social.

Dias é um de quatro jogadores que falharão a meia-final se virem cartão amarelo frente a Marrocos. Os outros são Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix. A folha limpa depois dos quartos de final.

Na quarta-feira, ficou confirmada a indisponibilidade de Danilo Pereira para o resto do Mundial. Ele e Nuno Mendes, ambos lesionados, regressaram mais cedo ao Paris Saint-Germain, a pedido do clube.



Portugal defronta Marrocos, nos quartos de final do Mundial, no sábado, a partir das 15h00, no Estádio Al Thumama. Relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.