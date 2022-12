"Não é por Ronaldo estar, ou não estar, que jogamos pior ou melhor"

"Se calhar jogamos de uma forma quando ele está, porque ele nos dá coisas diferentes, e de outra forma quando ele não está. Não é por ele estar, ou não estar, que vamos jogar melhor ou pior (...) Ele tem características que outros não têm e outros têm características que ele não tem. A tática é a mesma, estando ele ou não estando", comenta o avançado, de 23 anos, que tem sido opção como titular no Mundial do Qatar.

O avançado não quis alongar-se em mais comentários sobre Ronaldo e sobre a forma como ele viveu o momento em que soube que não iria ser titular com a Suíça. A concentração de Félix está em "dar alegrias aos portugueses".

"Estou completamente focado na seleção", sublinha, rejeitando entrar por outro desvio: o Atlético de Madrid. O diretor executivo do clube espanhol anunciou que João Félix quer deixar o clube, mas o jogador reforça que o tema Atlético "é só para quando acabar o Mundial".

E Portugal tem jogo para os quartos de final, já este sábado, frente a Marrocos. Isto depois de uma goleada à Suíça (6-1), numa exibição de nível alto. A ideia passa por repetir a dose, mas para isso é preciso "estar com os pés bem assentes na terra".

"Vai ser jogo muito complicado, mas já estivemos a ver e já sabemos o que temos de fazer para evitar o que eles têm de bom", refere João Félix, que pela frente terá um duelo com o lateral direito Hakimi, grande figura da seleção marroquino.



"Hakimi é um dos melhores laterais do mundo. Vai ser um duelo interessante, que espero ganhar", afirma o jogador que, não esconde, está a "viver um sonho". "É o meu primeiro Mundial, uma competição que todos sonham jogar. Sinto alegria a jogar, porque é um sonho estar aqui", remata.

João Félix foi titular em três jogos no Qatar e foi poupado na partida com a Coreia do Sul, que Portugal jogou já com a garantir de que estaria nos oitavos de final. O avançado do Atlético tem um golo e duas assistências e continuará no 11 frente a Marrocos.

O jogo é este sábado, às 15h00, no Al Thumama Stadium, em Doha. Partida com acompanhamento total na Renascença, numa emissão especial que arranca às 14h00. Tudo para seguir, ao minuto, em rr.sapo.pt.