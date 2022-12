Mundial 2022. Deputados rejeitam acabar com representações oficiais no Qatar

A Assembleia da República chumbou, esta sexta-feira, dois projetos de resolução, do Bloco de Esquerda (BE) e do Livre, que recomendavam que o Governo e o parlamento não se fizessem representar no Mundial 2022, que está a decorrer no Qatar. Os dois projetos de resolução foram chumbados com os votos contra do PS, PSD e Chega e votos a favor do Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e Livre. Abstiveram-se o PCP e os deputados socialistas Pedro Delgado Alves, Isabel Moreira, Maria João Castro, Rui Lage, Carla Sousa, Alexandra Leitão, Eduardo Alves e Miguel Rodrigues. O PCP, PS e Chega anunciaram ainda que vão apresentar uma declaração de voto por escrito. Os dois textos datavam de antes do início do Mundial, mas, dado que o parlamento se encontrava na altura em processo de discussão orçamental, só foram votados em plenário esta sexta-feira, numa altura em que tanto o presidente da Assembleia da República como o primeiro-ministro já se deslocaram ao Qatar para assistir a jogos da seleção nacional.

Além de recomendarem que o Governo e a Assembleia da República não se fizessem representar no Qatar, os projetos de resolução condenavam também as violações dos direitos humanos no Qatar. No texto do BE defendia-se que os responsáveis políticos “não devem tratar o Campeonato Mundial de Futebol como um estado de exceção em que, de repente, são toleradas as mais chocantes violações” de direitos humanos. O projeto de resolução sustentava que a “Assembleia da República deve condenar as inúmeras violações dos direitos humanos no Qatar, assim como todo o processo de atribuição, organização e utilização deste mundial para branquear, menorizar e legitimar pelo silêncio situações intoleráveis”. “Nem a Assembleia da República, nem o Governo, nem o Presidente da República devem marcar presença no Mundial de Futebol de 2022, devendo antes condenar veementemente todas estas situações, sinalizando deste modo o seu compromisso com os direitos humanos”, diziam.