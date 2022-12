Messi critica van Gaal. "Vende a ideia que jogam bem, mas só vi bolas longas"

Lionel Messi não poupou nas críticas a Louis van Gaal, selecionador dos Países Baixos, depois da vitória argentina nos quartos de final do Campeonato do Mundo.

"O van Gaal vende a ideia que jogam muito bem futebol e só vi bolas longas", começou por dizer, na "flash interview".

O astro argentino foi também muito crítico com o árbitro espanhol Mateu Lahoz e pediu à FIFA para "fazer algo": "Não quero falar muito porque depois castigam-me, não posso ser sincero. Mas acho que todos viram o que se passou. Tínhamos medo antes do jogo porque sabemos como é este árbitro. A FIFA tem de fazer algo, não pode colocar um árbitro assim nesta fase do torneio".

Apesar das críticas, a Argentina seguiu em frente: "Mostramos jogo a jogo que sabemos jogar bem, entramos sempre com a mesma vontade de ser protagonistas, entendemos os momentos do jogo. Estamos com muita vontade. Não era jogo para ter ido a prolongamento, nem penáltis. Sofremos demasiado, mas soubemos sofrer e conseguimos passar, que é o melhor".

Nas meias-finais, a Argentina mede forças com a Croácia e Messi não se ilude.

"Vai ser um jogo duríssimo, provou que é uma grande seleção. Jogou de igual para igual com o Brasil. Têm jogadores muito bons e já trabalham há muito tempo com o selecionador", termina.