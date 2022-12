"Gonçalo Ramos era um bocado reservado, mas no campo transformava-se"

"Ele antes dos jogos era um bocado reservado, mas depois no campo transformava-se. Era agressivo e competitivo como é hoje. Quando perdia vinham as lágrimas aos olhos porque não gostava nada de perder", lembra, entre sorrisos.

Brilhar lá fora e recordar Olhão



Do quintal para os maiores palcos do mundo do futebol, Gonçalo Ramos viveu uma noite inesquecível no Qatar com os três golos apontados à Suíça. O primeiro fez lembrar os velhos tempos.

"Ele já quando era mais novo fazia golos de várias maneiras: Pé direito, pé esquerdo, de cabeça... De vez em quando sacava um coelho da cartola e surpreendia toda a gente", revela o treinador.

Depois dessa grande noite, não faltaram mensagens de apoio e, lá no meio, o olhanense não esqueceu as origens.

"Tive a oportunidade de falar um bocado com ele por mensagens e deu para perceber que está bem", garante Tomás.