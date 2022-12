Fonte esclarece declarações. "Não disse que a seleção joga melhor sem Ronaldo"

O internacional português José Fonte garante que não afirmou que a seleção "joga melhor sem Ronaldo", depois de uma entrevista concedida à BBC.

O defesa-central tinha afirmado que a "presença de Ronaldo em campo faz com que inconsciente e automaticamente os jogadores da seleção tenham de jogar para ele, dar-lhe sempre a bola. Por ser quem é, pelo que fez e o que ainda é capaz de fazer".

Fonte afirmou que, sem Cristiano, a seleção "joga mais em equipa, jogaram fluidamente, sem um único ponto focal, todos contribuíram e foi lindo de ver".

Dias depois e através das redes sociais, José Fonte garante que "não disse que a seleção joga melhor sem Ronaldo. Disse sim que Portugal joga de forma diferente. Com a presença de alguém como Ronaldo dentro do campo, naturalmente de forma genuína, inconsciente, procuramos, (na minha opinião), jogar com ele o máximo possível. Por ser quem é, por tudo o que já fez, por tudo o que nos deu e continuará a dar".

"Em nenhum momento, subestimei ou relativizei o Cristiano ou algum colega meu da seleção, pelo contrário eu refiro que é o melhor de sempre, nesta entrevista. Simplesmente expliquei que a equipa sem Cristiano, para mim é uma equipa com um estilo de jogo diferente (qualquer equipa seria) reage de forma diferente, tem que ser mais fluente, porque não temos a referência que é o Cristiano", acrescenta.

Fonte garante que as suas declarações "em nenhum momento foram depreciativas, onde reforço que sou português, sou Portugal, e mais um a torcer muito pelo sucesso da nossa seleção, até á conquista do Mundial".

O central, de 38 anos, ficou fora das escolhas de Fernando Santos para o Mundial. Somou 50 internacionalizações e esteve no Euro 2016 e 2020, para além do Mundial 2018.