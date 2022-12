Fernando Santos não confirma se em seleção que ganha não se mexe

Fernando Santos não confirma se em equipa que ganha não se mexe, pelo que não garante apresentar diante de Marrocos, nos quartos de final do Mundial 2022, o mesmo onze titular que defrontou a Suíça.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com Marrocos, esta sexta-feira, o selecionador nacional não mostra o jogo sobre a equipa, nem sobre a questão que mais se coloca: Gonçalo Ramos volta a relegar Cristiano Ronaldo para o banco ou o capitão recupera a titularidade?

"'Equipa que ganha não mexe' não quer dizer muita coisa. Marrocos é uma equipa fortíssima e vai apresentar coisas completamente distintas da Suíça. Não sei como se diz que esta equipa é mais ou menos favorita. Foi a única equipa que fez sete pontos na fase de grupos. Tem uma média entre golos e marcados sofridos impressionante. Tem jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo, tem um treinador extremamente competente. Em ação defensiva joga em 20 metros de campo", elogia.

Fernando Santos recorda o jogo com Marrocos no Mundial 2018, na Rússia, em que Portugal "sofreu muito" para ganhar por 1-0:

"Marrocos é muito forte na ação defensiva, porque reduz muito o campo ao adversário e tem Amrabat, que no momento defensivo é determinante, mas também sai bem para o processo ofensivo. Muito forte também em termos ofensivos. As equipas desta zona têm a criatividade das equipas do continente africano, mas têm uma cultura mais forte de jogo coletivo, muito pela influência de terem muitos jogadores na Europa."

Aviso à seleção marroquina

Apesar das cautelas, Fernando Santos garante que os seus jogadores sabem o que têm de fazer e estão confiantes: "Se fizermos tudo bem, com mais ou menos dificuldades, acredito que Portugal vai ganhar."

Marrocos é uma equipa "apaixonada" e pede a Portugal que "seja igual, jogue pelos nossos antepassados e ganhe o jogo".

A questão emocional "é importante", dado que as ideias já estão interiorizadas. Os relatórios que havia para fazer sobre Marrocos já estão feitos e, agora, Fernando Santos apoia-se no "ambiente fantástico" na seleção para "continuar no Qatar mais algum tempo".

A terminar, Fernando Santos deixa uma garantia, entre sorrisos: "Vai ser muito difícil para nós, mas também vai ser muito difícil para Marrocos."

Portugal-Marrocos no sábado, às 15h00, no Estádio Al Thumama. Jogo dos quartos de final do Mundial 2022, com relato na Renascença, em direto do Qatar, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.