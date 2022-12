Fernando Santos: "Conversa com Ronaldo aconteceu, mas ele nunca disse que queria sair"

Fernando Santos confirma que teve uma conversa com Cristiano Ronaldo, a explicar-lhe que seria suplente diante da Suíça, no entanto, garante que o capitão "nunca" mostrou vontade de sair da seleção nacional. O selecionador pede, ainda, que se deixe o jogador "em paz". Na véspera, o jornal "Record" avançou que Cristiano Ronaldo teria ameaçado sair da seleção nacional durante uma conversa acesa com Fernando Santos, em que o selecionador lhe revelou que perderia a titularidade nos oitavos de final do Mundial 2022. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desmentiu, no entanto, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, surge o esclarecimento cabal do treinador. "Nunca em momento algum o Cristiano me disse a mim que queria sair da seleção nacional. Nunca", sublinha Fernando Santos.

A conversa com CR7 "aconteceu, naturalmente", e "mal seria se não tivesse acontecido". O selecionador nacional explica porquê: "Dou a equipa antes de irmos para o estádio. Essa conversa tinha de acontecer, o que era mais que normal, de justiça elementar. Não faço com todos, é verdade, mas por ele ser o capitão de equipa, por quem ele é em termos de projeção, por tudo o que deu pelo futebol português, pelo profissionalismo, pelo que representa para Portugal e para os portugueses, naturalmente que tinha de ter essa conversa com ele." "Quem não ficar descontente por não jogar não volta"

A conversa aconteceu no dia do jogo, terça-feira, depois do almoço. Fernando Santos revela que a conversa que teve com Cristiano Ronaldo "foi a dizer que ele não ia jogar e a explicar as razões". O selecionador não esconde que o avançado "não ficou muito satisfeito" por saber que seria suplente frente à Suíça, contudo, garante que a discussão não foi acesa: "Reuni com ele e dei-lhe a conhecer, porque chegarmos à noite e não pôr o nome dele no quadro não. Expliquei: 'Olha, Cristiano, não estou a contar contigo desde o início, mas estou a contar para o jogo, acho que vais ser muito importante'. Eu achava que o jogo ia ser muito complicado e que, na segunda parte, a entrada do Cristiano podia resolver o jogo." "O Cristiano, naturalmente, não ficou muito satisfeito, porque sempre jogou a titular. É normal que não tenha ficado muito satisfeito. Eu expus os meus pontos de vista, ele não aceitou de forma simples, mas foi uma conversa perfeitamente tranquila", acrescenta o Engenheiro.