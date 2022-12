Brasil-Croácia e Países Baixos-Argentina inauguram quartos de final do Mundial 2022

Serão conhecidos, esta sexta-feira, os dois primeiros semifinalistas do Mundial 2022. Os duelos entre os sul-americanos Brasil e Argentina e os europeus Croácia e Países Baixos, respetivamente, abrem o quadro dos quartos de final, na véspera de Portugal defrontar Marrocos.

Os brasileiros, cinco vezes campeões do mundo, procuram a 12.ª presença nas meias-finais, depois de se terem imposto, com autoridade, à Coreia do Sul, de Paulo Bento (4-1), já com Neymar recuperado de lesão.

A Croácia, de Modric, finalista vencida em 2018, está pela terceira vez nesta fase do Mundial, depois do terceiro lugar em 1998. Tem sido um percurso sofrido, com apenas com um triunfo, frente ao Canadá, por 4-1, e a eliminação do Japão, nos penáltis (3-1, após igualdade 1-1). Aí, brilhou o guarda-redes Dominik Livakovic, ao defender três grandes penalidades.

O embate entre Brasil e Croácia está marcado para as 15h00, no Estádio Education City, e vai ser arbitrado pelo inglês Michael Oliver. É o terceiro embate entre as duas seleções em Mundiais, depois dos dois triunfos canarinhos nas fases de grupos de 2006 e 2014.

Messi, Enzo e Otamendi contra Van Gaal

Argentina e Países Baixos reeditam a final de 1978, às 19h00, no Estádio Lusail, sob arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Com os benfiquistas Otamendi e Enzo, a seleção sul-americana, duas vezes campeã e três vezes finalista, aspira à sexta presença nas "meias", depois de ter arrancado a competição com uma surpreendente derrota frente à Arábia Saudita (2-1) e afastado a Austrália nos "oitavos" (2-1).

Os eternos candidatos Países Baixos, com o recuperado Memphis Depay, ainda sonham com o primeiro título Mundial: perderam as finais de 1974, 1978 e 2010. Na 11.ª presença em Campeonatos do Mundo, venceram dois dos três jogos da fase de grupos e eliminaram os Estados Unidos (3-1). A equipa de Louis van Gaal tenta chegar pela sexta vez às meias-finais.

Argentina e Países Baixos já se defrontaram cinco vezes em Mundiais. A seleção europeia venceu dois jogos, mas perdeu os mais importantes: a final de 1978, por 3-1, após prolongamento, e a meia-final de 2014, nas grandes penalidades (4-2, após 0-0).

Os vencedores dos jogos desta sexta-feira defrontar-se-ão na primeira meia-final do Mundial 2022, na terça-feira. As restantes vagas vão ficar definidas no sábado, com o Portugal-Marrocos e o Inglaterra-França.