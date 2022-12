Argentina bate os Países Baixos e chega às meias-finais do Mundial

A Argentina está nas meias-finais do Mundial 2022, ao bater os Países Baixos nas grandes penalidades, depois de um empate a dois golos.

A seleção sul-americana abriu o marcador aos 35 minutos de jogo, após uma grande jogada de Lionel Messi, que deixou Aké para trás e descobriu uma linha de passe para Molina, que finalizou na cara de Noppert.



O segundo da Argentina surgiu já no segundo tempo. Acuña caiu no limite na área e o árbitro assinalou grande penalidade, numa decisão muito contestada pela equipa dos Países Baixos. Messi não falhou o penálti.

Weghorst, lançado em campo aos 78 minutos, ainda reduziu a desvantagem com um golo aos 83 minutos de jogo. Os Países Baixos carregaram e chegaram ao empate no 10.º e último minuto de descontos.

Num livre direto muito próximo da linha limite da área, Koopmeiners surpreendeu e cobrou curto para Weghorst, que rematou com o pé esquerdo e empatou a partida, em cima do apito final do árbitro.

O prolongamento não trouxe mais golos e o jogo seguiu para o desempate por grande penalidades, tal como o Croácia-Brasil do início da tarde. Emiliano Martínez, um especialista em penáltis, defendeu logo o primeiro, cobrado por Van Dijk, e voltou a parar o segundo, de Berghuis.

Messi, Paredes, Montiel marcaram os primeiros três. Enzo Fernández, médio do Benfica, falhou o primeiro penálti decisivo, mas Lautaro Martínez não vacilou o quinto e apurou os argentinos para a meia-final.

A Argentina vai defrontar a Croácia na próxima terça-feira, às 19h00, para decidir quem é o primeiro finalista do Mundial 2022.

[Em atualização]