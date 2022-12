Sterling reintegra seleção inglesa no Qatar

Raheem Sterling vai regressar ao Qatar para reintegrar a seleção inglesa, depois de um assalto em casa da família, em Londres.

A Federação inglesa confirmou que Sterling deixou a concentração para "resolver um problema familiar", mas deverá juntar-se à seleção já amanhã nos quartos de final frente à França.

De acordo com a imprensa inglesa, Sterling ficou de fora do jogo dos oitavos de final frente ao Senegal devido a um assalto à sua habitação com a sua família no interior.

Sterling, de 28 anos, foi titular nos primeiros dois jogos da fase de grupos, frente ao Irão e Estados Unidos. Leva um golo e uma assistência no torneio.

Ficou no banco frente ao País de Gales e já não esteve na ficha de jogo frente ao Senegal, nos oitavos de final. Resta perceber se Sterling regressa diretamente ao onze inicial de Southgate ou se arranca o jogo no banco.

Inglaterra joga os quartos de final frente à França, no sábado, às 19h00. Desse jogo sairá o adversário do vencedor do jogo entre Marrocos e Portugal.