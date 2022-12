Scaloni. Enzo Fernandez “tem um futuro enorme”

O selecionador argentino volta a elogiar Enzo Fernandez, o médio do Benfica, que está no Mundial do Qatar.

“O Enzo teve uma grande evolução e estamos satisfeitos com ele. É isso que esperamos dos jogadores quando apostamos neles para, desde o banco, mudarem um jogo. O Enzo tem feito as coisas bem e acreditamos que pode dar ainda mais. Tem um futuro enorme”, disse Lionel Scaloni.

O técnico argentino falou durante a antevisão da partida contra os Países Baixos, para os quartos de final do Mundial.

Na mesma conferência de imprensa, Scaloni confirmou que Rodrigo de Paul e Ángel Di María estão disponíveis.

Enzo Fernandez começou o Mundial como suplente, mas assumiu a titularidade nos últimos dois jogos. Já tem um golo marcado e uma assistência.