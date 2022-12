Otávio: "É normal um jogador ficar aziado quando não joga. Não é só o Cristiano, são todos"

Otávio, médio da seleção portuguesa, garante que Ronaldo não pediu dispensa da seleção nacional e encara com naturalidade a "azia" em relação a ter ficado no banco de suplentes frente à Suíça nos oitavos de final.

Em conferência de imprensa, o internacional português sublinha as palavras de Ronaldo: o grupo "está unido e não são coisas de fora que vão entrar. Sabemos tudo o que se passa, dentro e fora, e só estamos concentrados numa coisa, que é em jogar por Portugal e vencer".

Otávio garante que não viu qualquer discussão entre Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, ao contrário do noticiado pelo jornal "Record". O médio vê com naturalidade alguma "azia" em Ronaldo por não ser titular.

"Foi sempre tudo normal. Nunca ninguém viu uma discussão nem algo que se pareça. É normal o jogador ficar aziado quando não joga. Não é só o Cristiano, são todos. Tudo o que o Cristiano faz ou não faz causa notícias. É só isso. Estamos todos unidos, ninguém tem dúvidas disso", explica.

Para o médio, Ronaldo "sempre demonstrou" que está de corpo e alma na seleção. "Não só com o grupo, como também para fora. Às vezes, os detalhes das imagens mostram o negativo e não o positivo. O Cristiano é um exemplo, é o nosso capitão. Mesmo ficando no banco, apoiou a equipa desde o balneário, quando soube que não ia jogar. Toda a gente está com ele. Estamos unidos", atira.

Lesão totalmente ultrapassada

Otávio falhou dois jogos da fase de grupos devido a lesão, mas regressou às opções e à titularidade frente à Suíça, nos oitavos de final. O médio garante que está totalmente recuperado.

"Já estou a 100%. Foi um problema muscular, mas já estou a 100%", diz.

Nos quartos de final, Portugal defronta Marrocos, um adversário que vai causar grandes dificuldades.

"É uma equipa muito difícil, sabemos disso. A maioria dos jogadores viu quase todos os jogos do Mundial e deu para acompanhar. Não perderam nenhum jogo e só sofreram um golo. Estão muito fortes, é uma equipa bastante defensiva e com transições fortes, mas estamos focados nesse trabalho. Queremos fazer o melhor, que é ganhar", termina.