Federação desmente que Cristiano Ronaldo tenha ameaçado deixar a seleção

O comunicado da FPF refere que "Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipa nacional e do País que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a seleção".

De acordo com a publicação, o internacional português e capitão de equipa não gostou da decisão de Fernando Santos e confrontou o selecionador, algo que terá acontecido à margem do grupo. Ronaldo terá mesmo ameaçado abandonar a concentração da seleção neste Mundial.

Segundo a publicação, Cristiano Ronaldo terá tido uma discussão acesa com o selecionador Fernando Santos quando soube que não iria ser titular frente à Suíça.

"Uma notícia divulgada esta quarta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional. A FPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Qatar", pode ler-se.

O jornal " Record " noticiou que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção nacional depois de ter ficado no banco frente à Suíça. Em comunicado , a Federação Portuguesa de Futebol desmente.

O insulto do capitão a Fernando Santos quando foi (...)

O caso começou na terceira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Ronaldo foi substituído na segunda parte, num jogo de poupanças na equipa.

Ao perceber que iria sair, Ronaldo reagiu mal à substituição. No final do jogo, negou que as palavras que proferiu em campo eram em direção ao selecionador, mas sim para um jogador sul-coreano.

Dias mais tarde, na véspera do jogo com a Suíça, Fernando Santos assumiu que "não gostou mesmo nada" do que viu.

Ronaldo começou no banco frente à Suíça pela primeira vez neste Campeonato do Mundo, nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Entrou apenas na segunda parte num jogo que Portugal venceu por 6-1. Fernando Santos negou que a sua opção se tratasse de um castigo a CR7, mas sim de uma "opção estratégica".

"O grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022", pode ler-se na nota da FPF.

A Federação garante que a seleção continua, "como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o País deseja que seja a melhor participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo".

A seleção nacional volta a jogar no sábado nos quartos de final do Campeonato do Mundo, frente a Marrocos, às 15h00. Um jogador da seleção nacional falará, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, às 13h15. O treino realiza-se de seguida, às 14h00.

[Atualizado às 9h49]