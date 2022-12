A FIFA nomeou o argentino Facundo Tello para arbitrar o jogo entre Portugal e Marrocos, para os quartos de final do Campeonato do Mundo do Qatar.

Facundo Tello, de 40 anos, volta a estar num jogo da equipa das quinas, após o Portugal 1-2 Coreia do Sul.

O juiz argentino também já tinha estado no Suíça-Camarões.