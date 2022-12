Adiós, Luis Enrique. Treinador deixa a seleção espanhola

Luis Enrique já não é o selecionador espanhol, anunciou a Federação em comunicado.

O treinador de 52 anos não resiste à prestação no Campeonato do Mundo, em que a Espanha caiu nos oitavos de final frente a Marrocos.

"A direção acredita que se deve arrancar um novo projeto na seleção espanhola, com o objetivo de continuar um caminho de crescimento que aconteceu nos últimos anos com o treinador Luis Enrique. Tanto o presidente, Luis Rubiales, como o diretor desportivo, José Francisco Molina, comunicaram a decisão ao treinador", pode ler-se na nota.

Luis Enrique ocupava o cargo desde 2018 e orientou a seleção no Euro 2020 e no Mundial 2022. No Campeonato da Europa, a Espanha foi até às meias-finais, onde caiu frente à Itália, que viria ser campeã europeia.

A prestação no Mundial ficou muito atrás do que era esperado. A seleção entrou na fase de grupos com uma goleada frente à Costa Rica, por 7-0, e não voltou a vencer.

Seguiu-se um empate frente à Alemanha, a um golo, e uma derrota com o Japão, por 2-1. Terminou no segundo posto do grupo e perdeu frente a Marrocos nos oitavos de final, após desempate por grandes penalidades.

No passado, Luis Enrique treinou ainda o Barcelona, Celta de Vigo e a Roma. Foi internacional espanhol enquanto jogador. O ex-avançado, que jogou no Real Madrid e Barcelona, esteve nas fases finais dos Mundiais de 1994, 1998 e 2002.

