Hassan: "Portugal é um dos favoritos, mas tudo é possível para Marrocos"

Hassan Nader foi um dos embaixadores do futebol marroquino em Portugal durante vários anos na década de 90 e no virar do século. Agora, terá o coração dividido no duelo dos quartos de final do Mundial, quando Portugal e Marrocos se defrontarem por um lugr nas "meias".

O antigo avançado marroquino, que tem também nacionalidade portuguesa, jogou 12 temporadas em Portugal, com passagens pelo Farense e Benfica.

Também internacional por Marrocos, assume que vai torcer pela seleção do seu país de origem, que pode até sonhar em vencer o Mundial.

"Portugal faz parte da minha vida, é o meu segundo país. Vamos enfrentar Portugal, um jogo especial para mim, mas claro que quero que Marrocos ganhe. Tudo é possível, podemos acreditar que podemos ganhar o Mundial. Jogar contra Portugal não vai ser fácil, que também é um dos favoritos", começa por dizer, a Bola Branca.

Hassan, hoje com 57 anos, conviveu de perto com o pai de Gonçalo Ramos, o novo goleador da seleção nacional, que marcou três frente à Suíça. Hassan jogou com Ramos, pai de Gonçalo, durante duas épocas no Farense, entre 1997 e 1999.

"Joguei com o pai dele no Farense e agora é a vez do filho, que é um grande goleador. Um grande jogador com um grande futuro. Fez um 'hat-trick', o 'puto' merece. Está rodeado de grandes jogadores e fico muito feliz por ele", diz.