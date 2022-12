Hans-Dieter Flick continua à frente da seleção alemã

O selecionador alemão Hans-Dieter Flick vai continuar no cargo, apesar do falhanço da Mannschaft no Mundial do Qatar.

A decisão foi tomada, esta quarta-feira, após uma reunião de emergência da federação alemã.

No final da reunião, o presidente Bernd Neuendorf confirmou: “Temos plena confiança no selecionador e a certeza de que, em conjunto com a equipa, será capaz de superar este desafio”.

"Nós, como equipe, podemos conseguir muito mais do que mostramos no Catar. Perdemos uma grande oportunidade ali. Vamos aprender nossas lições com isso”, acrescentou.

Já o selecionador Hansi Flick referiu: “Como equipa podemos alcançar muito mais do que mostrámos no Qatar. Foi uma oportunidade perdida, mas vamos aprender a lição”.

Flick, que está no cargo desde a saída de Joachim Low, em agosto de 2021, tem contrato até ao Euro 2024.

No Mundial do Qatar a Alemanha alcançou os três resultados na fase de grupos: perdeu com o Japão, empatou com Espanha e derrotou a Costa Rica.