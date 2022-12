"Gonçalo Ramos dificilmente não será titular contra Marrocos"

Rui Águas acredita que Gonçalo Ramos voltará a ser titular na equipa portuguesa na partida contra Marrocos. Em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado do Benfica e da seleção diz que Fernando Santos deverá manter o jogador do Benfica no onze inicial.

"Parece-me difícil, mesmo muito difícil, que um jogador que teve a prestação que teve frente à Suíça, fique de fora no jogo seguinte. Não é impossível, mas parece-me difícil que isso aconteça", afirma.

Gonçalo Ramos estreou-se a titular pela seleção nacional e apontou um "hat-trick", para além de uma assistência para golo.

Nestas declarações, Rui Águas elogia a forma como Gonçalo Ramos se apresentou no Mundial e antevê uma carreira de sucesso para o avançado de 21 anos.

"O Gonçalo mostrou-se a um nível incrível na maior montra do futebol mundial. Fico muito contente pelo Gonçalo e pela seleção. É um jovem ainda, tem alguma ingenuidade própria da idade, mas com um potencial grande que vem aprimorando. Uma equipa como o Benfica e agora a seleção são etapas de grande exigência e um miúdo desta idade, que responde como responde, diz muito da solidez psicológica que tem", diz.

Rui Águas diz que Gonçalo Ramos é "aparentemente muito discreto, muito trabalhador, muito disponível e muito leal dentro de campo, o que é muito raro nesta altura porque os jogadores são muito teatrais. Ele não, porque é valente, e não me lembro do último jogador que jogasse tão bem de cabeça, por isso é muito completo e vai fazer uma grande carreira", assegura.

Ronaldo ainda vai ser decisivo

Ainda sobre a seleção, Rui Águas considera que Portugal e os portugueses ainda podem esperar por um Ronaldo decisivo neste Mundial.

"Faz sentido pensar assim, porque o Cristiano, apesar da turbulência que tem vivido, mantém o seu poder e a sua capacidade. Quem dera às outras seleções terem um elemento como o Ronaldo", garante.

Nos quartos de final do Mundial, Portugal defronta Marrocos que eliminou a Espanha, por isso Rui Águas diz que é preciso máxima concentração na partida de sábado.

"É um aviso sério, porque a carreira de Marrocos não é só deste Mundial. É uma equipa forte, que não perde há muito tempo e depois da vitória sobre a Espanha surge com uma confiança que à partida não era expectável", conclui.