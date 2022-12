Samuel Eto'o agride adepto à saída de estádio no Qatar

Samuel Eto'o, presidente da Federação dos Camarões e um dos embaixadores do Campeonato do Mundo, pontapeou um homem no peito à saída do Estádio 974, onde assistiu ao Brasil-Coreia do Sul, para os oitavos de final.

No vídeo divulgado nas redes sociais, não é possível perceber o que disse o adepto, que gravava com uma câmara.

O dirigente acabou por abordar de forma agressiva o adepto e tentou ser acalmado por outros elementos nas proximidades. Enquanto o adepto pegava a sua câmara do chão, Samuel Eto'o pontapeou o homem junto ao peito.

Samuel Eto'o, de 41 anos, terminou a sua carreira de jogador no Qatar, em 2018/19. Jogou ainda no Konyaspor, Antalyaspor, Sampdoria, Everton, Chelsea, Anzhi, Inter de Milão, Barcelona, Mallorca e Real Madrid. Esteve na fase final de três Mundiais.

Ainda não há explicação sobre o incidente por parte de Eto'o, nem da Federação dos Camarões.