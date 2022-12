O único suíço da I Liga acredita na vitória frente a Portugal

O único jogador suíço a disputar a I Liga portuguesa acredita que a sua seleção nacional é capaz de vencer Portugal no Campeonato do Mundo, esta terça-feira.

Bastien Toma, médio do Paços de Ferreira, garante em entrevista a Bola Branca, que a formação helvética está preparada para defrontar a equipa das quinas, destacando a união da seleção do seu país como a principal arma que vai usar esta noite.



"A equipa suíça está preparada para disputar os "oitavos". No último jogo demonstrou que está muito sólida e teve um ótima prestação contra a Sérvia. Conheço bem a mentalidade da equipa e tenho a certeza que está muito bem preparada. A grande força é a união do grupo, muito solidária dentro de campo, o que faz toda a diferença. É uma equipa muito sólida defensivamente, como demonstrou na fase de grupos". afirma.

O internacional suíço sub-21 que joga no Paços de Ferreira destaca três nomes na equipa helvética, mas sublinha que a união é a principal característica da seleção orientada por Murat Yakin.

"O Granit Xhaka [médio do Arsenal] pelo que joga e pela solidez que dá à equipa, e no ataque o Embolo [AS Mónaco] e o Shaqiri [Chicago Fire] poderão ser os jogadores que façam a diferença contra Portugal a nível individual, mas penso que a união é a principal força da equipa", sublinha.

Bastien Toma considera que o momento que Cristiano Ronaldo está a viver, depois do episódio no jogo com a Coreia e com o seu futuro ainda em aberto, não irá influenciar na prestação do avançado no jogo com a Suíça.

"Penso que estas situações não irão fazer a diferença. O Cristiano Ronaldo é muito competitivo e é um grande profissional, ele sonha com a conquista do mundial, e penso que vai fazer um bom jogo esta noite". conclui.

O Portugal-Suíça começa às 19h00 e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.